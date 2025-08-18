UP T20 League 2025 Opening Ceremony: यूपी टी20 लीग के ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड तड़के से जगमगाई शाम, तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इकाना स्टेडियम में लगाई आग

Tamannaah Bhatia, Janhvi Kapoor and Sidharth Malhotra (Photo Credit: Instagram)

UP T20 League 2025 Opening Ceremony: उत्तर प्रदेश टी20 लीग 2025 की शुरुआत रविवार शाम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई. यह आयोजन क्रिकेटी उत्साह और बॉलीवुड की चमक-धमक का शानदार संगम बना, जिसने हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बॉलीवुड सितारों तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर, दिशा पाटनी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से स्टेडियम का माहौल रोमांचक बना दिया. वहीं गायिका सुनिधि चौहान ने अपनी दमदार आवाज़ से कार्यक्रम में ऊर्जा भर दी और उनके सुपरहिट गानों पर दर्शक झूम उठे. आज से शुरू हो रहा हैं यूपी टी20 लीग का महाकुंभ, एक क्लिक पर देखें सभी टीमों का स्क्वॉड, शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स

यूपी टी20 लीग के ओपनिंग सेरेमनी

बॉलीवुड ने लगाई ताड़का

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के निदेशक राजीव शुक्ला और यूपी टी20 लीग के चेयरमैन डी.एस. चौहान ने इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया. उन्होंने टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ करते हुए सभी टीमों और खिलाड़ियों को सफलता की शुभकामनाएँ दीं. इस अवसर पर राजीव शुक्ला ने कहा कि यूपी टी20 लीग का उद्देश्य केवल मनोरंजन भर नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना भी है. यह मंच आने वाले सितारों को निखारने और भविष्य के बड़े खिलाड़ियों को तराशने में अहम भूमिका निभाएगा.

तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा का जलवा

ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ बेहद भव्य अंदाज़ में हुआ, जिसकी शुरुआत सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज़ से हुई. इसके बाद दिशा पाटनी ने अपने शानदार डांस मूव्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. तमन्ना भाटिया ने अपनी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म स्त्री 2 के गानों पर हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस दी, जिसने पूरे माहौल को और भी जीवंत कर दिया। वहीं, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस देकर शो का शानदार समापन किया और इस क्रिकेटिंग नाइट में बॉलीवुड का तड़का लगा दिया.

फायरवर्क्स के धुएं से दर्शकों की शिकायत

हालांकि सेरेमनी ने सबको आकर्षित किया, लेकिन कुछ कमियां भी सामने आईं। स्टेडियम के जनरल स्टैंड्स में बैठे कुछ दर्शकों ने फायरवर्क्स से उठे धुएं और भीड़ प्रबंधन को लेकर असुविधा जताई। कई दर्शकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वे अपनी शिकायतें दर्ज करते दिखे। इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आईं.

इन सबके बावजूद, यह रात इस बात का प्रतीक बनी कि यूपी टी20 लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का बड़ा मंच भी है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह लीग उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अनुभवी क्रिकेटरों के साथ खेलने और अपना हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी. कोचों और विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस तरह की लीग्स उभरते खिलाड़ियों को निखारकर बड़े मंचों जैसे आईपीएल तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती हैं. कई नई टीमों के जुड़ने के साथ, यूपी टी20 लीग 2025 दर्शकों को न केवल रोमांचक क्रिकेट बल्कि भविष्य के सितारों को खोजने का बेहतरीन मौका भी देगी.