UP T20 League 2025 Full Schedule And Live Streaming Details: आज से शुरू हो रहा हैं यूपी टी20 लीग का महाकुंभ, एक क्लिक पर देखें सभी टीमों का स्क्वॉड, शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स

यूपी टी20 लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Uttar Pradesh Premier League 2025 Live Streaming: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 का आगाज आज यानी 17 अगस्त से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस टी20 लीग का इंतजार क्रिकेट फैंस को बेसब्री से है. इस लीग में उत्तर-प्रदेश के कई बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले हैं. इस सीजन में मेरठ मावेरिक्स की अगुवाई रिंकू सिंह (Rinku Singh) के कर रहे हैं. जबकि, कानपुर सुपरस्टार की कमान समीर रिज़वी (Sameer Rizvi) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में एक बार फिर कई बड़े खिलाड़ी खेलते दिखेंगे. इस लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. नोएडा सुपर किंग्स, काशी रुद्रास, मेरठ मैवरिक्स, कानपुर सुपरस्टार्स, गोरखपुर लायंस और लखनऊ फाल्कन्स शामिल हैं.

इस लीग की शुरुआत 17 अगस्त से होगी और फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को खेला जाएगा. इस दौरान कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें फाइनल भी शामिल है. लीग के सभी मुकाबले लखनऊ के अटल बिहारी बाजपेयी स्टेडियम में खेले जाएंगे. ओपनिंग सेरेमनी में अभिनेत्री दिशा पटानी, तमन्ना भाटिया और सिंगर सुनिधि चौहान परफॉर्म करेंगी.

आज यूपी टी20 लीग के पहले मुकाबले में बतौर कप्तान रिंकू सिंह और समीर रिजवी आमने सामने होंगे. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन में ग्रुप स्टेज के मुकाबले 1 सितंबर तक खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज मुकाबलों के बाद टॉप 4 टीमों के बीच प्लेऑफ के मुकाबले 3 सितंबर से शुरू होंगे.

इस सीजन में कितनी टीमें शामिल हैं?

इस लीग में कुल छह टीमें खेल रही हैं. लीग स्टेज में सभी टीमें यूपी टी20 पॉइंट्स टेबल में टॉप फोर में बने रहने की कोशिश करेंगी. क्योंकि पॉइंट्स टेबल में लास्ट की दो टीमें प्लेऑफ की रेस से पहले बाहर हो जाएंगी.

सभी टीमों का स्क्वॉड

नॉएडा किंग्स स्क्वॉड: अनिवेश चौधरी, काव्या तेवतिया, मोहम्मद अमान, नलिन मिश्रा, प्रियांशु पांडे, राहुल राजपाल, मोहम्मद आशियान, प्रशांत वीर, शिवम चौधरी, आदित्य शर्मा, अजय कुमार, जसमेर धनकड़, कर्ण शर्मा, कुणाल त्यागी, मोहम्मद शरीम, नमन तिवारी.

गोरखपुर लायंस स्क्वॉड: अलमास शौकत, अंचित यादव, निशांत कुशवाह, सिद्धार्थ यादव, विजय यादव, अक्षदीप नाथ, प्रिंस यादव, शिवम शर्मा, आर्यन जुयाल, ध्रुव जुरेल (कप्तान), हरदीप सिंह, अब्दुल रहमान, अंकित चौधरी, कुणाल यादव, पूर्णांक त्यागी, रोहित द्विवेदी, विशाल निषाद, यश दयाल.

लखनऊ फाल्कन्स स्क्वॉड: अक्षु बाजवा, मोहम्मद सैफ, प्रियम गर्ग (कप्तान), समर्थ सिंह, समीर चौधरी, अंकुर चौहान, किशन सिंह, कृतज्ञ सिंह, सुमित अग्रवाल, विप्रज निगम, आराध्या यादव, प्रांजल सैनी, शोएब सिद्दीकी, अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, नवनीत कुमार, निशांत गौड़, पर्व सिंह.

कानपुर सुपरस्टार स्क्वॉड: आदर्श सिंह, इंजमाम हुसैन, मानव सिंधु, समीर रिज़वी (कप्तान), यशु प्रधान, सौभाग्य मिश्रा, शौर्य सिंह, शुभंकर शुक्ला, अभिषेक पांडे, आकिब खान, बॉबी यादव, मोहसिन खान, मुकेश कुमार, पंकज कुमार, प्रियांशु गौतम, शुभम मिश्रा, विनीत पवार.

मेरठ मावेरिक्स स्क्वॉड: दिव्यांश जोशी, दिव्यांश राजपूत, माधव कौशिक, रिंकू सिंह (कप्तान), ऋतुराज शर्मा, सचिन सिंह, स्वास्तिक चिकारा, रितिक वत्स, विशाल चौधरी, अक्षय दुबे, आदित्य कुमार सिंह, कार्तिक त्यागी, रजत संसारवाल, वैभव चौधरी, विजय कुमार, यश गर्ग, जीशान अंसारी.

काशी रुद्र स्क्वॉड: अभिषेक गोस्वामी, अरनव बलियान, शुभम चौबे, सुधांशु सोनकर, उवैस अहमद, यशोवर्धन सिंह, अमर चौधरी, करण शर्मा (कप्तान), ऋषभ राजपूत, सक्षम राय, उपेंद्र यादव, अटल बिहारी राय, भव्य गोयल, दीपांशु यादव, हर्ष पायल, शिवा सिंह, शिवम मावी, सुनील कुमार.

यूपी टी20 लीग 2025 का पूरा शेड्यूल

17 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM)

18 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम गोरखपुर लायंस (3:30 PM)

18 अगस्त: नोएडा किंग्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM)

19 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स बनाम काशी रुद्रास (3:30 PM)

19 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM)

20 अगस्त: नोएडा किंग्स बनाम गोरखपुर लायंस (3:30 PM)

20 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM)

21 अगस्त: नोएडा किंग्स बनाम काशी रुद्रास (3:30 PM)

21 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम गोरखपुर लायंस (7:30 PM)

22 अगस्त: नोएडा किंग्स बनाम कानपूर सुपरस्टार्स (3:30 PM)

22 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम गोरखपुर लायंस (7:30 PM)

23 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM)

23 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM)

24 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स (3:30 PM)

24 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM)

25 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स बनाम मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM)

25 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम गोरखपुर लायंस (7:30 PM)

26 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स नोएडा किंग्स (3:30 PM)

26 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स बनाम काशी रुद्रास (7:30 PM)

27 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM)

27 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम नोएडा किंग्स (7:30 PM)

28 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स (3:30 PM)

28 अगस्त: नोएडा किंग्स बनाम काशी रुद्रास (7:30 PM)

29 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM)

29 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स बनाम नोएडा किंग्स (7:30 PM)

30 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम लखनऊ फाल्कन्स (3:30 PM)

30 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम मेरठ मावेरिक्स (7:30 PM)

31 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम कानपूर सुपरस्टार्स (3:30 PM)

31 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स (7:30 PM)

01 सितंबर: लखनऊ फाल्कन्स बनाम काशी रुद्रास (7:30 PM)

यूपी टी20 लीग 2025 के सभी मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. लीग स्टेज के पहले और आखिरी दिन केवल एक-एक मैच खेले जाएंगे, जबकि रोजाना दो मैच होंगे. पहला मैच दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकते हैं यूपी टी20 लीग के मुकाबले?

फैंस उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबलों का लुत्फ उठा सकेंगे. उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के मैचों का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप देख सकेंगे.

यूपी टी20 लीग का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘यूपी टी20 लीग’ के मैच देखना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. बस इसके लिए फैंस को अपने फोन में जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा और लॉगिन करना होगा और फिर आराम से मैच के मजे ले सकेंगे.

नोट: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 (यूपी टी20 लीग) के सभी मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.