Fact Check: जीएमसी जम्मू में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों पर किया हमला; Video

जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMC Jammu) में बुधवार दोपहर उस वक्त तनाव फैल गया जब एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और मारपीट का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मेडिकल स्टाफ पर हमला करते नजर आ रहे हैं. मृतक की पहचान राजिंदर कुमार (60 वर्ष) निवासी रिहाड़ी कॉलोनी के रूप में हुई है. उन्हें 30 जून को ब्रेन हैमरेज हुआ था. पहले उन्हें जीएमसी जम्मू लाया गया, फिर पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज हुआ और बाद में 11 जुलाई को उन्हें दोबारा जीएमसी लाया गया. परिजनों का कहना है कि PGI से ठीक होकर लौटने के बाद, जीएमसी में इलाज में लापरवाही हुई, जिससे उनकी मौत हो गई.

वीडियो में कुछ लोग डॉक्टरों से झगड़ते और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि मृतक के एक रिश्तेदार ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया. इससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में साफ दिख रहा कि मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट हुई है.

Very shameful incident from GMC Jammu. Doctors are humans too. If there’s any complaint, there’s a proper way to report it not by beating a female doctor. Such misbehavior is shameful and must be dealt with strictly! pic.twitter.com/k8PfIr78dG

