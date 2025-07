Superman: ‘वह देश जिसने कामसूत्र की रचना की, उसे चुंबन से इतनी आपत्ति क्यों? भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म ‘सुपरमैन’ में किसिंग सीन पर कैंची चलाए जाने को लेकर नेटिजन्स ने दी प्रतिक्रिया

सुपरमैन के किसिंग सीन पर भारतीय सेंसर बोर्ड की चली कैंची (Photo Credits: File Image)

नई सुपरमैन (Superman) फिल्म भारत में एक अजीबोगरीब विवाद (Bizarre Controversy) के केंद्र में आ गई है, लेकिन सेंसर बोर्ड (Censor Board) यानी सीबीएफसी (CBFC) की कार्यप्रणाली को देखते हुए, शायद यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है. हालांकि जेम्स गन की लेटेस्ट सुपरहीरो फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. यह फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' (Aankhon Ki Gustaakhiyan) और 'मालिक' (Maalik) जैसी हिंदी रिलीज से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, फिर भी कई इंटरनेट उपयोगकर्ता पूरी तरह से खुश नहीं हैं. उनकी निराशा फिल्म से कम और उसमें छूटी हुई चीजों से ज्यादा जुड़ी हैं.

खास तौर पर भारतीय दर्शक इस बात से नाराज हैं कि डेविड कोरेंसवेट (David Corenswet) यानी सुपरमैन/क्लार्क केंट (Superman/Clark Kent) और रेचल ब्रोसनाहन (Rachel Brosnahan) यानी लोइस लेन (Lois Lane) के बीच के किसिंग सीन्स को छोटा कर दिया गया है. सुपरमैन में मुख्य कलाकारों के बीच दो इमोशनल किसिंग सीन हैं और पर्दे पर ये दृश्य भारतीय कट में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन 'कामुकता' को कम करने के लिए उनकी अवधि को काफी कम कर दिया गया है. दुर्भाग्य से ये संपादन सहज नहीं हैं, कट बेढंगे और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे फिल्म का प्रवाह बाधित होता है.

सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और यह इतना वायरल हो गया कि इसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया. इसके परिणामस्वरूप, कुछ पश्चिमी दर्शक यह सवाल उठाने लगे हैं कि जिस देश ने कामसूत्र (जो संभवतः सेक्स पर सबसे प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है) की रचना की, वह पर्दे पर चुंबन को लेकर इतना संकोची कैसे हो सकता है?

'सुपरमैन' में चुंबन सेंसरशिप पर गैर-भारतीयों की प्रतिक्रिया

‘वही देश जिसने एक संपूर्ण प्राचीन पुस्तक लिखी’

Same country that wrote an entire ancient book on how to spice up your sex life, btw. https://t.co/EP6j5ljuwi pic.twitter.com/V2qwvYi5ny — Stevie 🅱️ 🇵🇷 (@SteviMR) July 14, 2025

‘क्या भारत ने कामसूत्र का आविष्कार नहीं किया?’

Didn’t India invented kamasutra? — Lufs (@0xlufs) July 15, 2025

‘बॉलीवुड अति कामुक है लेकिन…’

Bollywood is hypersexualised but they censor a kiss in Superman? Okay then. — Gabriel Mican (@youwishmusic) July 15, 2025

‘विश्व की वर्जिन राजधानी’

Virgin capital of the world I’m sorry https://t.co/eiIDcACxbb — comrade fredo (@FredoDaGawd7) July 15, 2025

'पैंट पर अंडरवियर पहने लड़का'

Yaa guy with underwear on pants..too sensual — ihavehumour (@imhumour) July 15, 2025

‘कामसूत्र वालों से आ रहा है’

Coming from the kamasutra people 😂 — Legolas (@LegolasWST) July 14, 2025

लेकिन कट यहीं नहीं रुकते. गाइ गार्डनर/ग्रीन लैंटर्न (नाथन फिलियन द्वारा अभिनीत) द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक सैन्य वाहन को पलटने वाले दृश्य को भी सेंसर कर दिया गया है. भारत में दिखाए गए संस्करण में, उनका मध्यमा उंगली का इशारा - जो फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखाई देता है, वो पूरी तरह से गायब है.

people are discussing about the Kiss scene. No one actually noticed Indian Censor Board Snipped this too from the film.#Superman pic.twitter.com/JRTtsp7bqp — Hindi Cinephile (@hindi_cinephile) July 12, 2025

सुपरमैन बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता की बुलंदियां छू रही है, लेकिन भारत में सेंसर बोर्ड ने इसकी उड़ान पर कैंची चला दी है. वैश्विक रूप से जुड़ी, स्ट्रीमिंग-प्रेमी दुनिया में अंतरंग पलों और हाव-भावों को साफ-सुथरा रखने की विडंबना भारतीय दर्शकों से छिपी नहीं है, जो पुराने सेंसरशिप मानदंडों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.