Shruti Haasan’s Kissing Scene: श्रुति हासन की ब्रिटिश डेब्यू फिल्म ‘The Eye’ का हॉट किसिंग सीन लीक, सोशल मीडिया और पर वीडियो वायरल (Watch Video)

Shruti Haasan’s Kissing Scene: बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री श्रुति हासन की ब्रिटिश डेब्यू फिल्म द आय (The Eye) का एक इंटिमेट सीन लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसे डाफ्ने श्मोन (Daphne Schmon) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का प्रीमियर 2023 के London Independent Film Festival और मुंबई के WENCH Film Festival में किया गया था.

वायरल हुआ श्रुति हासन का इंटिमेट सीन

फिल्म में श्रुति हासन एक विधवा (Widow) की भूमिका निभा रही हैं, जो अपने दिवंगत पति की अस्थियां प्रवाहित करने ग्रीस के एक आइलैंड पर जाती हैं. लेकिन वहां उसे अपने अतीत से जुड़े कई रहस्यों का सामना करना पड़ता है. इसी फिल्म का एक हॉट किसिंग और लवमेकिंग सीन ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसमें श्रुति हासन अपने को-स्टार मार्क रोउली (Mark Rowley) के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं.

'द आय' से लीक हुए दृश्य का स्क्रीनशॉट

Screenshot of the Leaked Scene From 'The Eye' (Photo Credits: Reddit)

'द आय' का ट्रेलर देखें:

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह सीन X (पहले ट्विटर) और Reddit जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है. हालांकि, इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और इसे काफी सेंसिटिव तरीके से फिल्माया गया है. लेकिन इस लीक के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता बढ़ गई है. The Eye श्रुति हासन की पहली और अब तक की एकमात्र अंग्रेजी फिल्म है. वह आखिरी बार प्रभास स्टारर फिल्म Salaar: Part 1 – Ceasefire (2023) में नजर आई थीं. जल्द ही वह लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) की फिल्म Coolie में रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इसके अलावा वह विजय सेतुपति की The Train और थलापति विजय की Jananayagan का भी हिस्सा हैं.