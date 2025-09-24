बेंगलुरु: X पर कंपनी की कमियां बताईं तो रैपिडो ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया? जानिए पूरा मामला

Rapido Driver Suspended: बेंगलुरु में एक रैपिडो ड्राइवर ने दावा किया है कि उसे कंपनी ने सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर यात्रियों की सुरक्षा और पेमेंट से जुड़ी समस्याओं को उठाया था. इस मामले ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. ड्राइवर ने रेडिट (Reddit) पर भी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें रैपिडो ड्राइवरों को आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है, जैसे कम कमाई और यात्रियों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे.

ड्राइवर की मुख्य शिकायतें क्या हैं?

ड्राइवर ने अपनी पोस्ट में बताया कि रैपिडो का पेमेंट सिस्टम सही नहीं है, खासकर तब जब किसी वजह से दूसरा रास्ता लेना पड़ता है. क्योंकि ऐप में किराया असल दूरी के हिसाब से तुरंत अपडेट नहीं होता, इसलिए यात्रियों से अक्सर कम पैसे मिलते हैं. ड्राइवर ने कहा कि उसने एक अलग रास्ता लिया, लेकिन उसे सिर्फ डिफ़ॉल्ट यानी पहले से तय रास्ते के ही पैसे मिले.

उसने अपनी पोस्ट में लिखा, "कैप्टन्स (ड्राइवर्स) को ये चीज़ें चाहिए:

असल में तय की गई दूरी के लिए भुगतान. सर्ज प्राइस (मांग बढ़ने पर किराया बढ़ना) का सिस्टम पारदर्शी हो. रूट रियल-टाइम में अपडेट हों. जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमें सम्मान मिलना चाहिए. हमें सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा - इससे सिर्फ प्लेटफॉर्म और ग्राहकों का ही नुकसान होगा."

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

X और रेडिट पर लोग ड्राइवर का जमकर समर्थन कर रहे हैं. कई लोगों ने रैपिडो की आलोचना करते हुए कहा कि कंपनी अपनी कमियों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा रही है. लोगों ने ड्राइवर की तारीफ की कि उसने कंपनी के अंदर की बड़ी समस्याओं को सामने रखा है.

हालांकि, कुछ लोगों की राय अलग भी थी.

एक यूजर ने लिखा, "शायद कंपनी कहेगी कि आपने कर्मचारी नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया. आपको सोशल मीडिया की जगह ईमेल पर अपनी बात रखनी चाहिए थी. कंपनी ने जो किया, उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता और उम्मीद है कि यह आपके लिए एक सबक होगा."

एक और यूजर ने कमेंट किया, "ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के मैप्स इस्तेमाल करते हैं."

वहीं, कुछ लोगों ने एक और चिंता जताई. उनका कहना था कि अगर कंपनियां तय की गई असल दूरी के हिसाब से पैसे देने लगीं, तो कुछ ड्राइवर इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और जानबूझकर लंबे रास्ते ले सकते हैं. इससे ग्राहक शिकायत करेंगे कि बुकिंग के समय दिखाए गए किराए से ज़्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं.

फिलहाल, रैपिडो ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.