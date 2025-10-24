अजनबी ने पहले किया प्रपोज, मांगी प्राइवेट तस्वीरें; फिर एक साल बाद महिला को किया डराने वाला मैसेज

Representational Image | Pexels

सोशल मीडिया पर एक महिला का अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक अजनबी से ऑनलाइन बातचीत के बाद जो कुछ झेला, उसने सबको चौंका दिया. महिला ने बताया कि कैसे एक साल पहले जिस व्यक्ति से उसने कुछ दिन बात की थी, वही अब फिर से उसके जीवन में डर लेकर लौट आया है. महिला ने Reddit पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि पिछले साल नवंबर में उसकी एक शख्स से इंस्टाग्राम पर पहचान हुई थी. दोनों के कुछ म्यूचुअल फॉलोअर्स थे, जिसके चलते उन्होंने एक-दूसरे को फॉलो किया और बातचीत शुरू हुई. कुछ ही दिनों में दोनों ने एक-दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए.

कुछ दिनों में ही प्रपोज और फिर प्राइवेट तस्वीरों की मांग

महिला के अनुसार, बातचीत शुरू होने के कुछ ही दिनों में उस शख्स ने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. उसने महिला से निजी तस्वीरें मांगनी शुरू कर दीं.

महिला ने साफ इनकार किया और उसी वक्त उसे ब्लॉक कर दिया. उसने बताया कि उसके बाद से वह मानसिक रूप से काफी शांत महसूस कर रही थी.

महिला ने Reddit पर बताई पूरी बात

एक साल बाद अचानक आया डराने वाला मैसेज

महिला ने लिखा कि एक साल बाद जब उसने नया फोन लिया तो गलती से उस व्यक्ति का नंबर फिर से अनब्लॉक हो गया. उसी दिन उसे चार मिस्ड कॉल्स आईं. जब उसने देखा तो वही पुराना नंबर था.

थोड़ी देर बाद उसे उस नंबर से एक डराने वाला मैसेज मिला, "तुम बहुत जल्दी मशहूर हो जाओगी."

महिला ने लिखा, “मैं बहुत डर गई हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं. मैंने जवाब नहीं दिया, बस फिर से नंबर ब्लॉक कर दिया.”

महिला ने बताया; साइबर हेल्पलाइन भी नहीं करती मदद

महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उसने पहले भी देखा है कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन ऐसी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती. वह बोली, “वे सिर्फ कहते हैं, ‘मैडम, ये तो बस धमकी है’, लेकिन जब असली घटना हो जाती है, तब कार्रवाई करते हैं.”

अन्य महिलाओं ने दी ये सलाह

महिला की पोस्ट पर कई अन्य महिलाओं ने कमेंट कर उसे हिम्मत दी. एक यूज़र ने लिखा, “जब तक तुमने कोई निजी चीज शेयर नहीं की है, तब तक डरने की जरूरत नहीं. बस उसे हर जगह ब्लॉक रखो और मन को शांत रखो.”