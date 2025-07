Bangladesh Beat Sri Lanka, 3rd T20I Match 2025 Scorecard: कोलंबो टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, 2-1 से किया सीरीज पर कब्जा; यहां देखें SL बनाम BAN मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20 Match 2025 Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. तीसरे और निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. बांग्लादेश की टीम ने नया इतिहास रच दिया हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर थीं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे थे.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 66 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. इसके बाद कामिंदु मेंडिस और दासुन शनाका ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 90 रन के करीब लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 132 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 46 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान पथुम निसांका ने 39 गेंदों पर चार चौके लगाए. पथुम निसांका के अलावा दासुन शनाका ने नाबाद 35 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को शोरफुल इस्लाम ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से कप्तान महेदी हसन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. महेदी हसन के अलावा शोरफुल इस्लाम शमीम हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 133 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज भी निराशजनक रहा और परवेज़ हुसैन इमोन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश की टीम ने 16.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज तंज़ीद हसन तमीम ने सबसे ज्यादा नाबाद 73 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान तंज़ीद हसन तमीम ने 47 गेंदों पर एक चौथा और छह छक्के लगाए. तंज़ीद हसन तमीम के अलावा कप्तान लिटन दास ने 32 रन बटोरे.

वहीं, श्रीलंका की टीम को स्टार तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. श्रीलंका की ओर से नुवान तुषारा और कामिंदु मेंडिस ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. नुवान तुषारा और कामिंदु मेंडिस के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 132/7, 20 ओवर (पथुम निसांका 46 रन, कुसल मेंडिस 6 रन, कुसल परेरा 0 रन, दिनेश चांडीमल 4 रन, कामिंदु मेंडिस 21 रन, चैरिथ असलांका 3 रन, दासुन शनाका नाबाद 35 रन, जेफरी वांडरसे 7 रन और महीश थीक्षाना नाबाद 6 रन, बिनुरा फर्नांडो रन और नुवान तुषारा रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (शोरफुल इस्लाम 1 विकेट, महेदी हसन 4 विकेट, शमीम हुसैन 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 133/2, 16.2 ओवर (तंज़ीद हसन तमीम नाबाद 73 रन, परवेज़ हुसैन इमोन 0 रन, लिटन दास 32 रन और तौहीद हृदोय नाबाद 27 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (नुवान तुषारा 1 विकेट और कामिंदु मेंडिस 1 विकेट).

