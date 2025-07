इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर की बमबारी, Videos में देखें तबाही का मंजर

इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित सीरियाई सेना के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर हमला किया. इसके साथ ही इजरायल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया. यह हमला उस वक्त हुआ जब द्रूज समुदाय और सीरियाई सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. दमिश्क से दक्षिण की ओर बसे स्वेदा शहर में द्रूज अल्पसंख्यक गुट और सुन्नी बदूईन कबीलों के बीच बीते रविवार से झड़पें जारी हैं, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. यह झड़पें अपहरण और सत्ता संघर्ष के चलते भड़की हैं. सीरियाई सेना ने इस क्षेत्र में दखल देना शुरू किया, जिससे संघर्ष और तेज हो गया.

इजरायल के सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया और सामने आ रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में एक महिला न्यूज एंकर समाचार पढ़ती हुई दिख रही है तभी पीछे जोरदार धमाके से वह डर जाती है.

NOW - Israel bombs the Syrian capital of Damascus.pic.twitter.com/c4IaHpbe1Q

— Disclose.tv (@disclosetv) July 16, 2025