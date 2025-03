WPL 2025 Final: दिल्ली कैपिटल्स को डब्ल्यूपीएल 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस के हाथों 8 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स महिला की लगातार तीसरी हार है और मुंबई इंडियंस महिला के खिलाफ दूसरी हार है. ऑस्ट्रेलिया को कई आईसीसी विश्व कप खिताब दिलाने वाली मेग लैनिंग कप्तान के तौर पर लगातार तीन बार असफल रहीं. ब्रेबोर्न स्टेडियम में फाइनल में दिल्ली की हार के बाद लैनिंग को डगआउट में आंसू भरी आंखों से बैठे देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Meg Lanning achieved everything with Australia

but she faced the heartbreak of losing three consecutive WPL finals

Sometimes, sport can be incredibly harsh#WPL2025 #WPLFinal #DCvMI pic.twitter.com/mgIu7BnD9R

— Ash (@Ashsay_) March 15, 2025