WPL 2025 Final: दिल्ली कैपिटल्स महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार फाइनल हार गई. मेग लैनिंग की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार 15 मार्च को डब्ल्यूपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चैंपियनशिप मैच आठ रन से गंवा दिया. दिल तोड़ने वाली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स की अनुभवी ऑलराउंडर मारिजाने काप को रोते हुए देखा गया. डब्ल्यूपीएल इतिहास में अपनी टीम की लगातार तीसरी फाइनल हार के बाद मारिजाने काप की आंखों में आंसू भर आए. हालांकि मारिजाने काप ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से क्लास का प्रदर्शन किया.

उन्होंने 150 रनों का पीछा करते हुए दो विकेट लिए और 40 रन बनाए. अफसोस की बात है कि उनका प्रदर्शन असफल रहा क्योंकि मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में अपना दूसरा खिताब जीता. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Marizanne Kapp in tears with 3rd Final loss.

The wait for the trophy continues for Delhi Capitals. #CricketTwitter #WPL2025 pic.twitter.com/hM6gHdG0Tp

— Female Cricket (@imfemalecricket) March 15, 2025