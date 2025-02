Gujarat Giants Women's Cricket Team vs Mumbai Indians Women's Cricket Team Match Scorecard: गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का 5वां मुकाबला 18 फरवरी(मंगलवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 के मुकाबले में मुंबई इंडियन्स (MI) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात जायंट्स को 120 रन पर समेट दिया. जबाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई के लिए नैट साइवर-ब्रंट ने ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका है, उन्होंने 33 गेंद में 10 चौकों के मदद से कारनामा किया है. खबर लिखें जन्न तक मुंबई का स्कोर 114/4 (15.4 ओवर) था.

