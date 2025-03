VIDEO: कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर संजय राउत ने दिया बयान, कहा..उसका ऑफिस तोड़ दिया,स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है, इसकी भरपाई कौन करेगा?

मुंबई, महाराष्ट्र: कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कल मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी. जिसको लेकर शिंदे के कार्यकर्ताओं ने जहां प्रोग्राम था, वहां जमकर तोड़फोड़ की. सोशल मीडिया पर इसको लेकर घमासान मचा हुआ है. इसको लेकर X पर भी कुणाल कामरा के नाम से ट्रेंड कर रहा है.

इस घटना के बाद जहां कुछ लोग कामरा के साथ खड़े है तो वही कई लोग जो सत्तापक्ष से संबंधित है, उन्होंने कामरा का विरोध किया है. इस घटना के बाद अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कुणाल कामरा के प्रोग्राम के बाद की गई तोड़फोड़ को लेकर सीएम पर निशाना साधा है.

संजय राउत का बयान

Mumbai, Maharashtra: On Comedian Kunal Kamra's 'Gaddar' remarks against Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "I did not know Kunal Kamra before, but I became aware of him when he started criticizing me. I believe in freedom of expression,… pic.twitter.com/xoYw2yGYrn

— IANS (@ians_india) March 24, 2025