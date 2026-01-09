9 जनवरी की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की अहम खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- आई-पैक को लेकर आमने-सामने आए टीएमसी और ईडी

- विजय की आखिरी फिल्म को जल्द मिलेगा सेंसर सर्टिफिकेट

ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी का दिल्ली में प्रदर्शन

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई सांसदों ने शुक्रवार, 9 जनवरी को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में राजनीतिक परामर्शदाता फर्म आई-पैक के दफ्तर और इसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी. टीएमसी सांसदों ने इस कार्रवाई के विरोध में ही प्रदर्शन किया.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डेरेक ओ ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद समेत कई टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया. वीडियो में पुलिसकर्मी डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन उठाकर वहां से ले जाते हुए दिखे.

गुरुवार को कोलकाता में ईडी की छापेमारी के दौरान भी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन के घर और आई-पैक के दफ्तर गईं और वहां से दर्जनों फाइलें और लैपटॉप अपने साथ ले आईं. उन्होंने ईडी पर टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

वहीं, ईडी ने अपने बयान में कहा कि वो कोयला घोटाले के मामले में ठोस जानकारी के आधार पर दस जगहों पर तलाशी अभियान चला रही थी और इस दौरान ममता बनर्जी अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपने साथ ले गईं. इस मामले में ईडी, टीएमसी और प्रतीक जैन, तीनों की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है.