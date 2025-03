VIDEO: दक्षिण कोरिया में 1000 साल पुराना उंरामसा मंदिर भीषण आग में जलकर राख, भयानक वीडियो आया सामने

दक्षिण कोरिया के उईसोंग क्षेत्र में भीषण जंगल की आग के कारण 1000 साल पुराना उंरामसा मंदिर (Unramsa Temple) पूरी तरह नष्ट हो गया. इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण शिला राजवंश (Silla Dynasty) के समय किया गया था और यह कोरियाई सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा था.

आग इतनी तेजी से फैली कि मंदिर में रहने वाले भिक्षुओं को जल्दी में कुछ पवित्र अवशेष बचाकर बाहर निकलना पड़ा. हालांकि, मुख्य मंदिर पूरी तरह राख में तब्दील हो गया है.

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, यह दक्षिण कोरिया में हाल के वर्षों की सबसे विनाशकारी आग में से एक है. उईसोंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसके चलते आसपास के इलाकों से लोगों को आपातकालीन रूप से निकाला जा रहा है. दमकल विभाग और बचाव दल आग पर काबू पाने के प्रयास में लगे हुए हैं.

🔥 BREAKING: A 1,000-year-old Silla-era temple in South Korea has been burned to the ground in a massive wildfire

Unramsa Temple is gone. Monks barely saved a few sacred relics.

Authorities say it’s one of the worst fires in years. Wildfires devastate Uiseong area, prompting… pic.twitter.com/sS8Lqinz3D

