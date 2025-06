SA vs AUS ICC WTC 2025 Final Preview: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(Photo Credit: @LatestLY)

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून को लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जाएगा. टी20 क्रिकेट की बहार के बाद एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय मंच पर लौट आया है. यह WTC इतिहास का तीसरा फाइनल है, जिसमें मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेगा. इससे पहले 2021 में न्यूज़ीलैंड ने भारत को हराकर उद्घाटन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. WTC 2023-25 चक्र में दक्षिण अफ्रीका ने 69.44 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई, जबकि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज ऑस्ट्रेलिया 67.54 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, यहां देखें कंगारूओं की प्लेइंग इलेवन

इस महामुकाबले में दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं और बुधवार को होने वाले इस टकराव में प्रोटियाज़ अपनी पहली ICC ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. दक्षिण अफ्रीका ने अपने अभियान में 8 मुकाबले जीते, 3 हारे और 1 ड्रॉ खेला. कप्तान बावुमा, रयान रिकेल्टन, काइल वेरेयने, मार्को यानसन और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ी इस बार इतिहास रचने को बेताब हैं.

वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब बचाने के लिए कठिन रास्ता तय किया. भारत एक समय लगभग फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन अंतिम चरण में चूक गया, और ऑस्ट्रेलिया ने मौका भुनाकर एक बार फिर फाइनल में कदम रखा. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड की घातक तेज़ तिकड़ी जहां एक और ICC खिताब जीतने को बेताब है, वहीं स्टीव स्मिथ, नाथन लायन और उस्मान ख्वाजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम दौर में एक और गौरवपूर्ण लम्हा जोड़ना चाहेंगे.

टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (SA vs AUS Head To Head Record): दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 101 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. कंगारू टीम ने 54 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 26 बार जीत मिली है. वहीं, 21 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(SA vs AUS Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड, कैगिसो रबाडा, टेम्बा बावुमा, पैट कमिंस, नाथन लियोन, एडेन मार्कराम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SA vs AUS Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज़ ट्रेविस हेड और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एन्गीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं टेम्बा बावुमा और नाथन लायन के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून को लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:30 PM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में, ICC इवेंट्स के लिए आधिकारिक प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण Star Sports 1 SD & HD, और Star Sports 1 Hindi SD & HD TV चैनलों पर देख सकते हैं. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के डिजिटल अधिकार भी JioStar Network के पास हैं. SA vs AUS ICC WTC 2025 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. प्रशंसक सीमित समय के लिए लाइव स्ट्रीम का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सदस्यता शुल्क देना होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 मैच की प्लेइंग इलेवन:

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, एडन मार्कराम, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), केशव महाराज, काइल वेरेयने, डेविड बेडिंघम, ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी एन्गीदी

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस (कप्तान), जोश हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन