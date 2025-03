IPL 2025: आईपीएल 2025 में 23 को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच के दौरान एमएस धोनी और दीपक चाहर के बीच मैदान पर हल्की-फुल्की मस्ती देखने को मिली. दीपक चाहर जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे. उन्होंने ने 19वें ओवर में रवींद्र जडेजा के रन आउट होने के बाद एमएस धोनी के बल्लेबाजी के लिए उतरने के बाद उन्हें मज़ाकिया ढंग से स्लेज करने का प्रयास किया. जैसे ही एमएस धोनी क्रीज पर आए और गार्ड लिया. दीपक चाहर उनके पास गए और ताली बजाई और यह भी संकेत दिया कि वह दाएं हाथ के बल्लेबाज के करीब फील्डिंग करना चाहते हैं. हालांकि मैच के बाद एमएस धोनी ने मजाक में दीपक चाहर को पीछे से बल्ले से मारा. जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

