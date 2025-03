SRH vs RR IPL 2025: जोफ्रा आर्चर को कहा 'ब्लैक टैक्सी'! हरभजन सिंह की 'नस्लवादी' टिप्पणी पर भड़के नेटिज़न्स, सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

SRH vs RR IPL 2025: हरभजन सिंह को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों द्वारा फटकार लगाई गई क्योंकि उन्होंने 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 मैच के दौरान जोफ्रा आर्चर के प्रति 'नस्लवादी' टिप्पणी की थी. दरअसल, जोफ्रा आर्चर के लिए यह दिन भूलने लायक था. जोफ्रा आर्चर ने इस मैच में 4 ओवर में 76 रन दिए और उन्हें एक विकेट नहीं मिला. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा स्पेल डालने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज किया. इस बीच पहली पारी के 18वें ओवर के दौरान जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे. तब SRH बनाम RR लाइव कमेंट्री पर मौजूद हरभजन सिंह ने टिप्पणी की, "लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज़ भागता है, और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज़ भागता है." अब प्रशंसकों को लगा कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 'काली टैक्सी' कहा और अपनी फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं. एक एक्स यूजर ने कहा,"नस्लवाद चरम पर, हरभजन सिंह ने आर्चर को कहा काली टैक्सी."

यह भी पढें: IPL 2025: एमएस धोनी ने मजाक में दीपक चाहर को बल्ले से मारा, CSK vs MI मैच के दौरान दोनों के बीच हुई मस्ती

एक एक्स यूजर ने कहा,"नस्लवाद चरम पर, हरभजन सिंह ने आर्चर को कहा काली टैक्सी." इसके अलावा एक एक्स यूजर ने लिखा,"जाहिर है कि यूके में हमें आईपीएल 2025 वर्ल्ड फीड मिलती है, इसलिए हमने हरभजन सिंह और आर्चर के बारे में उनकी भयानक नस्लवादी टिप्पणी को पहले नहीं सुना. हालांकि बहुतों ने सुना और अब समय आ गया है कि आईपीएल और स्टार स्पोर्ट्स कोई रुख अपनाएँ और उन्हें ऑफ एयर कर दें."

Obviously in the UK we get the #IPL2025 world feed so didn’t hear Harbhajan Singh and his awful racist comment about Archer first hand.

However plenty did and it’s time that IPL and Star Sports take a stance and take him off air.

— Erika Morris (@ErikaMorris79) March 23, 2025