Fact Check: 1 साल की उम्र में अभिनंदन कप के साथ वैभव सूर्यवंशी का फोटो हुआ वायरल, जानिए क्या है पूरी हकीकत?

Fact Check: साल 2025 भारत के उभरते सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा है, जिन्होंने आयु-वर्ग क्रिकेट में अपनी खास छाप छोड़ी है और अब आगामी ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए खेलने को तैयार हैं. 14 वर्षीय वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद उन्होंने भारत अंडर-19, इंडिया ए और बिहार के लिए खेलते हुए भी प्रभावित किया.
हालांकि, वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से विवादों में भी हैं। उन पर उम्र में हेराफेरी (एज फ्रॉड) के आरोप लगाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वैभव अभिनंदन कप 2010 की ट्रॉफी के साथ पोज़ करते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि उस समय वैभव की उम्र सिर्फ एक साल थी. इसी वायरल दावे के बाद वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
यूजर का झूठा दावा
Abhinandan Cup 2010. Means Vaibhav Suriyavanshi is just 1 year old. Cute 1 year old Vaibhav with the Trophy in 2010 😀 pic.twitter.com/6s51LhMp1O
— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) December 27, 2025
Abhinandan Cup 2010. Means Vaibhav Suriyavanshi is just 1 year old. Cute 1 year old Vaibhav with the Trophy in 2010 😀 pic.twitter.com/QbrPbFIp3d
— Random News (@BabarAzamtv49) December 28, 2025
क्या ‘1 साल की उम्र’ में अभिनंदन कप ट्रॉफी के साथ पोज़ देते दिखे थे भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी?
नहीं, वायरल हो रही तस्वीर में वैभव सूर्यवंशी एक साल के नहीं थे. सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है. जिस अभिनंदन कप प्रतियोगिता की बात की जा रही है, वह साल 2020 में आयोजित हुई थी. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 2011 में हुआ था, ऐसे में उस समय उनकी उम्र नौ साल थी, न कि एक साल. हालांकि वायरल हो रही तस्वीर असली है, लेकिन उसमें अभिनंदन कप का साल AI तकनीक की मदद से बदलकर 2010 कर दिया गया है, जबकि वास्तविक साल 2020 था। इसी छेड़छाड़ के जरिए वैभव की उम्र को लेकर गलत नैरेटिव बनाया गया.
यह फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और भारत अंडर-19 टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ उम्र में हेराफेरी से जुड़ी अफवाहों को हवा देने के लिए फैलाई जा रही है. फैक्ट चेक साफ तौर पर साबित करता है कि वायरल दावा गलत है और इसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है.
यूज़र ने फर्जी दावे की ओर किया इशारा
ANALYSIS: Fake
FACT: An image showing young Indian cricketer Vaibhav Suryavanshi posing with the Abhinandan Cup trophy alongside his teammates is being circulated with the false claim that the photograph was taken in 2010, when he was allegedly a one-year-old child. (1/5) pic.twitter.com/8hPPpIAuhP
— D-Intent Data (@dintentdata) December 28, 2025
Multiple photographs clearly identify the tournament as the Abhinandan Cup 2020, and video commentaries of the final and other matches, including the semifinals, are publicly available on YouTube. The final of the Abhinandan Cup 2020 was won by Samastipur, (3/5) pic.twitter.com/xTQYfsGUiU
— D-Intent Data (@dintentdata) December 28, 2025
Vaibhav Suryavanshi in 2020.🔥😍 Some people cannot digest him doing very good. So they are keep critisizing him about his real age. pic.twitter.com/1TE0LrBGIG
— Bihari Hain Hum (@Bihari_HainHum) December 25, 2025
अभिनंदन कप 2020 फाइनल में समस्तीपुर के लिए खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी अगले महीने होने वाली IND U19 बनाम SA U19 यूथ ODI 2025 सीरीज़ में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तानी करते नज़र आएंगे.