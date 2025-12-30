Year Ended 2025: इस साल क्रिकेट जगत में कुछ ऐसा रहा हैं वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन, 14 साल के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ने बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स; देखें आकंड़ें

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

वैभव सूर्यवंशी Cricket Stats In 2025: बिहार के 14 वर्षीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 बहुत ही खास रहा हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस साल अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को चौंका दिया. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए तूफानी शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट (T20 Cricket) में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके बाद वैभव ने पूरे साल टी20 और लिस्ट ए क्रिकेट में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए. साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया.

महज 13 साल की उम्र में बने आईपीएल में किया डेब्यू

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा. वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदकर साबित कर दिया कि यह चयन सिर्फ दिखावा नहीं था. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का कारनामा किया. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 15.5 ओवर में 210 रन का लक्ष्य हासिल करा दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने इन रिकार्ड्स को किया अपने नाम

गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने महज 38 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा. इस मामले में वैभव सूर्यवंशी से आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं. आईपीएल 2025 की 7 पारियों में वैभव सूर्यवंशी ने 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए, जो सीजन में न्यूनतम 100 गेंद खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज में बेहतर रहा.

यूथ सीरीज मेंवैभव सूर्यवंशी ने बना डाला ये रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ यूथ सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगलता नजर आया. चौथे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड तोड़ा. वैभव सूर्यवंशी 78 गेंदों पर 143 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

इंडिया-A के लिए डेब्यू में किया वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया-A के लिए डेब्यू करते हुए धमाकेदार शतक जड़ दिया. राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने महज 42 गेंदों में 144 रन की तूफानी पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने महज 32 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल रहे. इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी सीनियर स्तर पर किसी राष्ट्रीय प्रतिनिधि टीम के लिए शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए.

भारत सरकार ने दिया वैभव सूर्यवंशी को यह बड़ा सम्मान

26 दिसंबर को वैभव सूर्यवंशी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वैभव सूर्यवंशी को यह पुरस्कार प्रदान किया. यह सम्मान वैभव सूर्यवंशी के उभरते करियर में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश में 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उनकी असाधारण उपलब्धियों को पहचान देता है.