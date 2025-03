IPL 2025: एमएस धोनी ने 23 मार्च को आईपीएल 2025 में सीएसके बनाम एमआई मैच के दौरान युवा स्पिनर विग्नेश पुथुर के आईपीएल डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन की सराहना की. केरल के इस युवा स्पिनर को मुंबई इंडियंस ने दूसरी पारी में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतारा और उन्होंने तीन विकेट लेकर सभी को चौंका दिया. जिसमें उनके शिकार सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (53), शिवम दुबे (9) और दीपक हुड्डा (3) थे. मैच खत्म होने के बाद एमएस धोनी इस युवा खिलाड़ी से बात करते और चलते समय उसके कंधों पर थपथपाते हुए नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

