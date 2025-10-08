Rohit Sharma Enjoying MS Dhoni’s Mimicry: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं. रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है. इस बीच रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं. इस वीडियो में रोहित शर्मा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की मिमिक्री का आनंद ले रहे हैं.

एमएस धोनी की मिमिक्री का आनंद लेते नजर आए रोहित शर्मा:

Rohit Sharma enjoying MS Dhoni’s mimicry. 🤣pic.twitter.com/09UD5jUDuJ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2025

