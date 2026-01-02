BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में कौन मैदान में रहेगा और कौन लेगा नाम वापस? आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन; 2,516 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे

(Photo Credits WC)

BMC Elections 2026: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, बीएमसी के चुनावी रण का आज निर्णायक दिन है. निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के अनुसार, आज 2 जनवरी को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं, जिसके बाद चुनावी मैदान में डटे अंतिम प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि पार्टियों के आधिकारिक उम्मीदवारों के सामने कितने 'बागी' या निर्दलीय प्रत्याशी चुनौती पेश कर रहे हैं.

23 से 30 दिसंबर तक चली नामांकन प्रक्रिया

बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक चली थी. इस दौरान मुंबई के 227 वार्डों के लिए कुल 2,500 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए. इसके बाद 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की गई.आज का दिन राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिग्गज नेता अपने-अपने क्षेत्रों में नाराज बागियों को मनाने और गठबंधन के समीकरणों को सुरक्षित करने की कोशिशों में जुटे हैं. यह भी पढ़े: BMC चुनाव के 227 सीटों के लिए 2,516 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 11,392 फॉर्म वितरित किए गए थे

15 जनवरी को मतदान और 16 को परिणाम

मुंबई की सभी 227 सीटों पर आगामी 15 जनवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार का मुकाबला बहुकोणीय और दिलचस्प है. एक तरफ सत्तारूढ़ 'महायुति' (भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट) है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे (MNS) के बीच हुआ नया गठबंधन है. वहीं कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वीबीए (VBA) भी एक साथ मैदान में हैं.

सीट शेयरिंग: कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव?

राजनीतिक दलों के बीच हुए सीट शेयरिंग के समझौते के आधार पर चुनावी मैदान की तस्वीर कुछ इस प्रकार है: