BMC चुनाव के 227 सीटों के लिए 2,516 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 11,392 फॉर्म वितरित किए गए थे

(Photo Credits WB)

BMC Election 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है. प्रदेश की सबसे बड़ी और अमीर महानगरपालिका की 227 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 2,516 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं. नामांकन जमा करने के आखिरी दिन, यानी बुधवार 30 दिसंबर को थी. मुंबई के प्रमुखे कार्यलय में बुधवार शाम तक अलग अलग पार्टियों से 2,516 नामांकन दाखिल किया. जिसमें निदली भी शम्मिल हैं.

11,392 फॉर्म वितरित किए गए थे

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारियों (RO) द्वारा कुल 11,392 फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें से 2,516 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. चुनाव विभाग ने मुंबई के 26 प्रशासनिक वार्डों में समन्वय के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं. यह भी पढ़े: IAS Iqbal Singh Chahal: BMC चुनाव में आईएएस इकबाल सिंह चहल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर्यवेक्षक की सौंपी कमान

इन वार्डों में रही सबसे ज्यादा दावेदारी

नामांकन के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ वार्डों में उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है:

M पूर्व वार्ड: 182 नामांकन (सबसे अधिक)

M पूर्व + M पश्चिम: 164 नामांकन

A, B और C वार्ड: 150 नामांकन

G उत्तर: 137 नामांकन

K पश्चिम: 133 नामांकन

H पूर्व और S वार्ड: 125 (प्रत्येक)

N वार्ड: 123 नामांकन

आगे का चुनावी कार्यक्रम

आज, यानी गुरुवार 31 दिसंबर को, चुनाव विभाग द्वारा सभी नामांकन पत्रों और शपथ पत्रों की स्क्रूटनी (जांच) की जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों या हलफनामे में तकनीकी खामी पाई जाती है, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा.

आज होगी नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny)

आज, यानी गुरुवार 31 दिसंबर को, बीएमसी चुनाव विभाग द्वारा जमा किए गए सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों या हलफनामे में तकनीकी त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया जाएगा.

लीय समीकरण

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे की स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना (शिंदे गुट) 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. दूसरी ओर, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के बीच हुए समझौते के तहत कांग्रेस ने 143 और VBA ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि शेष सीटें राष्ट्रीय समाज पक्ष जैसे छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं. इसके अलावा, शिवसेना (UBT) और मनसे (MNS) के नए गठबंधन में अब तक शिवसेना (UBT) ने 135 और मनसे ने 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है.