OPPO Reno15 Series भारत में 8 जनवरी को होगी लॉन्च; 200MP कैमरा और उन्नत AI तकनीक से होगी लैस

OPPO Reno15 Series

Oppo Reno 15 Pro 5G: ओप्पो इंडिया (OPPO India) 8 जनवरी 2026 को भारत में अपनी नई 'Reno15 सीरीज' लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह नई सीरीज उन्नत AI-कैमरा अनुभव के साथ आएगी, जिसे विशेष रूप से यात्रियों और फोटोग्राफी के प्रति उत्साही लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस लाइनअप में तीन प्रमुख स्मार्टफोन—Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G और Reno15 5G शामिल होंगे.

फोटोग्राफी के लिए पावरफुल कैमरा सेटअप

ओप्पो की इस नई सीरीज के प्रो मॉडल्स यानी Reno15 Pro 5G और Reno15 Pro Mini 5G में 200MP का अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा दिया गया है। बेहतर इमेज क्वालिटी के लिए इसे ओप्पो की 'प्योरटोन' (PureTone) तकनीक के साथ जोड़ा गया है। यह तकनीक विषय (subject) और परिवेश (surroundings) के बीच संतुलन बनाकर प्राकृतिक टोन को सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे तस्वीरें बेहद सजीव नजर आती हैं.

पेशेवर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप शॉट्स

शानदार फोटोग्राफी अनुभव को और आगे ले जाते हुए, प्रो मॉडल्स में 50MP का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, विस्तृत लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स कैप्चर करने के लिए इसमें 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी शामिल है। यह सेटअप यूजर्स को हर एंगल से बेहतरीन तस्वीरें लेने की आजादी देता है.

रचनात्मकता के लिए नए फीचर्स

Reno15 सीरीज में कैमरा हार्डवेयर के साथ-साथ कई प्लेफुल क्रिएटिविटी फीचर्स (playful creativity features) भी पेश किए गए हैं। कंपनी के अनुसार, ये फीचर्स हर पल को और अधिक आकर्षक और 'पॉपआउट' बनाने के उद्देश्य से जोड़े गए हैं, जिससे यूजर्स अपनी रचनात्मकता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

यात्रियों के लिए खास डिजाइन

इस सीरीज का मुख्य केंद्र बिंदु इसकी एआई-कैमरा क्षमताएं हैं, जो यात्रा के दौरान बदलती रोशनी और दृश्यों के बीच प्रोफेशनल फोटोग्राफी को आसान बनाती हैं। 8 जनवरी को होने वाले आधिकारिक लॉन्च के बाद यह सीरीज भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.