Dhoni Spotted in Jersey With MI Logo: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एमएस धोनी मुंबई इंडियंस (MI) के लोगो वाली जर्सी में नजर आए. इस तस्वीर ने आईपीएल 2026 में विकेटकीपर-बल्लेबाज के संभावित मुंबई इंडियंस में शामिल होने की अटकलों को हवा दे दी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज धोनी ने अब तक आईपीएल में केवल एक ही फ्रैंचाइज़ी, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेला है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद धोनी आईपीएल में CSK के लिए खेलते रहे और उन्होंने आईपीएल 2025 में चेन्नई आधारित टीम का प्रतिनिधित्व किया. हालांकि आईपीएल से संन्यास की खबरें चर्चा में हैं, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
मुंबई इंडियंस के लोगो वाली जर्सी में नजर आए MS धोनी
THALA MS DHONI IN MI JERSEY LOGO 😭 pic.twitter.com/NsgtLqMHLk
— Prakash (@definitelynot05) October 7, 2025
मुंबई इंडियंस की ट्रेनिंग जर्सी में एमएस धोनी
MS Dhoni in Mumbai Indians Training Jersey.
Is Ambani Saab Cooking Something? 😭
So, now it's confirmed MS Dhoni is joining Mumbai Indians as a Mentor. pic.twitter.com/u7FDVorx2U
— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) October 7, 2025
MS Dhoni wearing MI jersey. 2025 is not a normal calendar year. pic.twitter.com/86yALRuHIr
— abhay singh (@abhaysingh_13) October 7, 2025
मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे एमएस धोनी ?
Thank you Dhoni bhai for joining MI.
But don't think that we will make you the captain of MI, we already have many captains. 😅 pic.twitter.com/OUMVcGOJcV
— Yorker__93™ (@Boom__93) October 7, 2025
