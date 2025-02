UP Warriorz(WPL) vs Delhi Capitals(WPL) Match Live Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स(डब्ल्यूपीएल) बनाम यूपी वारियर्स(डब्ल्यूपीएल) विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का छठा मुकाबला 19 फरवरी(बुधवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए. अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के लिए 167 रनों की जरूरत है. दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने अर्धशतक ठोका है. एक महत्वपूर्ण अर्धशतक, और यह सही समय पर आया है. लैनिंग के बल्ला उठाते ही डगआउट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. वॉरियर्स के लिए अशुभ संकेत, क्योंकि लैनिंग अपने विरोधियों से मैच छीनने के लिए जानी जाती हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने ठोका अर्धशतक

Fifty for Meg Lanning! ⭐

The captain is running the show for Delhi Capitals—fifty off 34 balls while chasing 167 against UP Warriorz. 💪#Cricket #WPL #Sportskeeda #DCvUPW pic.twitter.com/O19GHgXGuj

