IPL 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क जिन्होंने आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए अपने मैच जिताऊ स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से ठीक पहले अपनी नई फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए हैं. आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में डीसी द्वारा 11.75 करोड़ में साइन किए जाने का शानदार स्वागत किया गया है. दिल्ली स्थित फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक "X" हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए घोषणा की. दिल्ली कैपिटल्स 24 मार्च को सीजन के अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेगी.

March 20, 2025