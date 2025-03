US 6th GEN F-47 Fighter Jet: अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट! अमेरिका बनाएगा छठी पीढ़ी का F-47 लड़ाकू विमान

Donald Trump F-47 Announcement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में नए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, F-47, के विकास की घोषणा की है. यह विमान बोइंग द्वारा निर्मित होगा और इसे अब तक का सबसे उन्नत, सक्षम और घातक विमान बताया जा रहा है. ट्रम्प ने बताया कि इस विमान का एक प्रायोगिक संस्करण लगभग पांच वर्षों से गुप्त रूप से उड़ान भर रहा है, और यह अन्य देशों की क्षमताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है. ​

F-47, जिसे नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, अमेरिकी वायु सेना के F-22 रैप्टर की जगह लेगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसे लड़ाकू विमान का निर्माण करना है जो हवा से हवा में लड़ाई में श्रेष्ठ हो और अर्ध-स्वायत्त ड्रोन के साथ समन्वय में काम कर सके. यह विमान अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जो इसे "लगभग अदृश्य" बनाती है, और इसकी शक्ति अब तक के किसी भी जेट से अधिक होगी. ​

Dominate the Skies

Get your first look at what will be the most advanced, lethal, & adaptable fighter ever developed... the U.S. Air Force's F-47. pic.twitter.com/ca1CeBABb5

