ट्रंप के 50% टैरिफ पर भड़के राष्ट्रपति लूला का अमेरिका पर पलटवार, कहा- 'ब्राजील किसी की दादागिरी नहीं सहेगा'

Trump 50% Tariff Brazil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सभी सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ (एक तरह का टैक्स) लगाने का ऐलान किया है. इसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी साफ कर दिया है कि ब्राजील एक संप्रभु देश है और वह किसी भी तरह की बाहरी दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा:

In light of the public statement made by U.S. President Donald Trump on social media on the afternoon of Wednesday (9), it is important to highlight the following:

Brazil is a sovereign nation with independent institutions and will not accept any form of tutelage.

The judicial…

— Lula (@LulaOficial) July 9, 2025