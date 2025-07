Wimbledon 2025: इगा स्वियाटेक(Iga Swiatek) ने 9 जुलाई(बुधवार) को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लियुडमिला सैमसोनोवा को हराकर अपने करियर में पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में प्रवेश किया. पोलिश टेनिस स्टार ने रूसी खिलाड़ी पर 6-2, 7-5 से जीत दर्ज कर अंतिम चार में जगह बनाई और अब 24 वर्षीय खिलाड़ी, आर्यना सबालेंका के साथ सेमीफाइनल में शामिल हो गई हैं. इससे पहले विंबलडन में इगा स्वियाटेक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में क्वार्टर फाइनल चरण था, जहां उन्हें एलिना स्वितोलिना से हार का सामना करना पड़ा था. 24 वर्षीय खिलाड़ी अब सभी चार ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी सक्रिय महिला खिलाड़ी हैं, अन्य खिलाड़ी आर्यना सबालेंका, करोलिना प्लिस्कोवा और विक्टोरिया अजारेंका हैं.

