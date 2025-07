Wimbledon 2025: 7 जुलाई से विंबलडन 2025 (Wimbledon ) में टेनिस के रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ उठाने के लिए कई नामी क्रिकेटर्स ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब पहुंचे हैं. विराट कोहली, जो रूट, जेम्स एंडरसन और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी से यह आयोजन और भी खास बन गया. इसी क्रम में 8 जुलाई को टीम इंडिया के पूर्व कोच और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री भी विंबलडन पहुंचे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "टेनिस के घर लौटकर अच्छा लगा." वहीं भारतीय गेंदबाज़ दीपक चाहर और उनकी पत्नी जया चाहर को भी विंबलडन में देखा गया, जिनकी मौजूदगी ने फैंस का ध्यान खींचा.

Great to be back at the Home of Tennis! 🎾 @Wimbledon never disappoints, class, tradition, royalty in abundance. The Spanish Bull vs the local lad later today... should be an absolute ripper! 🔥 #Wimbledon #Tennis pic.twitter.com/RGpcNbdGGr

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) July 8, 2025