Virat Kohli At Wimbledon 2025: 7 जुलाई 2025 को विराट कोहली ने विंबलडन 2025 का दौरा किया, जहां वह अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब की गैलरी में नजर आए. कोहली ने नोवाक जोकोविच और एलेक्स डी मिनौर के बीच खेले गए राउंड ऑफ 16 मुकाबले को देखा और मैच के बाद अपने अनुभव साझा किए. कोहली ने कहा कि वे नोवाक जोकोविच के संपर्क में हैं और दोनों के बीच हाल ही में कुछ संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है. उन्होंने जोकोविच को एक विनम्र और सज्जन खिलाड़ी बताया. जब उनसे पूछा गया कि वह किसे पुरुष एकल खिताब जीतते देखना चाहते हैं, तो कोहली ने जवाब दिया कि वह नोवाक जोकोविच का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनकी उनसे दोस्ती है. कोहली ने यह भी कहा कि वह जोकोविच और स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज के बीच फाइनल देखने की कल्पना कर रहे हैं.

July 8, 2025