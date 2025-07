Viral Video: जंगल में साइकिल चला रहे शख्स के सामने आ गया भालू, फिर हुआ कुछ ऐसा… नजारा देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: जंगल की दुनिया में कब क्या हो जाए, इसके बारे में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है. आए दिन इंटरनेट पर जंगली जानवरों (Wild Animals) से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. कई बार लोग जंगली जानवरों को करीब से देखने के लिए जंगल सफारी (Jungle Safari) पर निकल जाते हैं और इस दौरान कई बार उनका सामना जानवरों से भी हो जाता है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल में साइकिल से जा रहे शख्स के सामने अचानक से एक भालू आ जाता है. भालू को सामने देखकर शख्स घबरा जाता है और इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है.

इस वीडियो को एक्स पर @DudespostingWs नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं और लोगों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- ले लो भाई थ्रिल का मजा, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- अगर भालू का दिमाग खराब हो जाता तो ये इसका आखिरी दिन होता. यह भी पढ़ें: Viral Video: शख्स ने कार धीमी करके भालू को आराम से करने दिया सड़क पार, जानवर ने कुछ इस तरह से जताया आभार

साइकिल चला रहे शख्स के सामने अचानक से आ गया भालू

Dude nearly meets his death but instincts took over pic.twitter.com/lh3YXkU0f8

— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) July 7, 2025