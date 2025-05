Viral Video: शख्स ने कार धीमी करके भालू को आराम से करने दिया सड़क पार, जानवर ने कुछ इस तरह से जताया आभार

Viral Video: जंगली जानवरों (Wild Animals) से प्यार करने वाले लोगों को अक्सर वन्यजीवों में खासा दिलचस्पी होती है, इसलिए वो जानवरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन्हें करीब से देखने के लिए चिड़ियाघर या जंगल की सैर पर भी निकल जाते हैं. कई बार जंगल के पास बनी सड़क से गुजरते समय भी जानवरों का दीदार हो जाता है, जबकि कई बार हम जानवरों को सड़क पार करते हुए भी देख सकते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक भालू (Bear) को देखकर शख्स अपनी कार की रफ्तार धीमी कर देता है और आराम से सड़क पार करने के बाद जानवर अपने अंदाज में उसका धन्यवाद करता है. जानवर का यह व्यवहार लोगों के दिलों को जीत रहा है.

इस वीडियो को @TheFigen_ के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक भालू एक कार चालक को धन्यवाद देने के लिए हाथ हिलाता है, जिसने उसे सड़क पार करने दिया. अधिकांश लोगों से ज़्यादा दयालु! शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: अपने बच्चे को बचाने के लिए बाघ से जा भिड़ी मां भालू, दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुआ शिकारी

सड़क पार करने के बाद भालू ने शख्स का जताया आभार

A bear waves to thank a car driver for letting him cross the road. 🤗

Kinder than most people! pic.twitter.com/NSzxUD3r8n

— The Figen (@TheFigen_) May 23, 2025