नवी मुंबई के नेरुल स्थित शिरवणे एमआईडीसी में शुक्रवार देर रात एक पॉलिमर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. शुभदा पॉलिमर्स कंपनी की इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना रात करीब 11 बजे सामने आई.

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए. दमकल कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

A massive fire broke out at Subodha Company in Shiravane MIDC, Navi Mumbai. Fire department teams are actively working to control the blaze, with 10 fire tenders deployed so far. As per initial reports, no casualties have been reported.#NaviMumbai #Fire #ShiravaneMIDC #Mumbai pic.twitter.com/JSfy8hu69B

