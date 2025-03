Nagpur Violence Update: नागपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई! आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सीएम फडणवीस ने दी सख्त चेतावनी (Watch Video)

Nagpur Violence Update: नागपुर के महल और हंसराजपुरी इलाके में 17 मार्च को हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक फहीम खान के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है. नागपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर उसे पहले ही नोटिस भेजा था, जिसके बाद आज कार्रवाई की गई. फहीम खान संजय बाग कॉलोनी, यशोधरा नगर का रहने वाला है. प्रशासन के मुताबिक, उसने 900 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया था. नागपुर नगर निगम ने इसे गिराने का फैसला किया.

इसके अलावा, फहीम खान पर आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाएं भड़काकर हिंसा को बढ़ावा दिया.

