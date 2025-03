DC vs LSG T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, IPL 2025 4th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का चौथा मुकाबला आज यानी 24 मार्च दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. CSK vs MI, IPL 2025 3rd T20 Match Stats And Preview: चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

ऋषभ पंत अपने पूरे आईपीएल करियर में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे वे पिछले साल मेगा ऑक्शन से पहले फ्रैंचाइज़ी छोड़ दी और उन्हें एलएसजी ने 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा. ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीमें अपने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. इस बीच दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (DC vs LSG Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी रहा है. इन पांच मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच जीते है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ 2 मैच खेले गए थे और दोनों मुकाबलों को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीता था.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान फाफ डु प्लेसिस ने 59.50 की औसत और 145.12 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए हैं. फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से 3 अर्धशतक निकला है.

फाफ डु प्लेसिस के अलावा सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2 पारियों में एक अर्धशतक की बदौलत 55 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 21.14 की औसत के साथ 7 विकेट चटकाए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान निकोलस पूरन ने 31.57 की औसत और 181.15 की स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए हैं. निकोलस पूरन के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं. निकोलस पूरन के अलावा डेविड मिलर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 21 पारियों में 2 अर्धशतक की बदौलत 499 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में लखनऊ सुपर जायंट्स के दिग्गज गेंदबाज रवि बिश्नोई ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24.44 की औसत के साथ 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का कुछ ऐसा रहा हैं प्रदर्शन

बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मैदान पर कुल 7 मैच खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को महज 3 में जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले सीजन में इस मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 मुकाबले खेले थे, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक मुकाबले में जीत और एक में हार दर्ज की थी. दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैदान पर अब तक एक भी मैच नहीं खेला है. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स अपने पहले मैच में यहां पर जीत दर्ज करना चाहेगी.