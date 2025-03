CSK vs MI, IPL 2025 3rd T20 Match Stats And Preview: चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, IPL 2025 3rd Match Records And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 22 मार्च चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट टीम (CSK) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान एक मैच के लिए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. CSK vs MI, IPL 2025 3rd T20 Match Key Players To Watch Out: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में जीत के साथ करना चाहेगी आगाज, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें इस सीजन में अपना पहला मैच को जीतकर टूर्नामेंट का जीत के साथ आगाज करने का प्रयास करेगी. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमों ने पिछले सीजन में मिला जुला प्रदर्शन किया था. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को अपने कप्तान हार्दिक पांड्या और अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना उतरना होगा. इन दोनों के उपलब्ध ना रहे से टीम को एमए चिदंबरम स्टेडियम की स्पिन-अनुकूल पिच पर कठिन चुनौती मिल सकती है.

मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी, जो चोट से उबरने के बाद अब भी वापसी में लगे हुए हैं. जसप्रीत बुमराह के शुरुआती मैचों में खेलने की संभावना बहुत कम है. इसके अलावा, कप्तान हार्दिक पांड्या पर पिछले सीजन के अंतिम लीग मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से एक मैच का बैन लगा हुआ है, जिसके कारण हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र या डेवोन कॉनवे कर सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और विजय शंकर टीम को मजबूती देंगे, जबकि डेथ ओवर्स में एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे.

हेड टू हेड (CSK vs MI Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 37 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. इन मुकाबलों में 20 मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए हैं और 17 मैच में चेन्नई सुपर किंग को जीत मिली है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ 1 ही मैच खेला गया था. उस मुकाबले मे रोहित शर्मा के शतक के बाद भी चेन्नई सुपर किंग ने 20 रन से जीत दर्ज की थी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को 1,000 रन पूरे करने के लिए 76 रनों की आवश्यकता है.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार आलराउंडर दीपक हुड्डा को 1,500 रन तक पहुँचने के लिए 35 रनों की जरूरत है.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज आलराउंडर रवींद्र जडेजा को 3,000 रन तक पहुँचने के लिए 41 रनों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को भारत में 4,000 रन पूरे करने के लिए 82 रनों की आवश्यकता है.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी को सीएसके के प्रमुख रन-स्कोरर बनने के लिए 19 और रनों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को 8,000 रन तक पहुँचने के लिए 97 रनों की दरकार है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को एमआई के लिए 3,000 रन पूरे करने के लिए 14 रनों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को भारत में 4,000 रन पूरे करने के लिए 33 रनों की जरूरत है.