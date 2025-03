Maharashtra Fire: महाराष्ट्र के पुणे और नवी मुंबई के MIDC इलाके में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें वीडियो

Maharashtra Fire: महाराष्ट्र के पुणे और नवी मुंबई के MIDC इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई थी. पुणे में यह आग शुकवार पेठ इलाके के एक गोदाम में लगी थी. आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.

वहीं, बीती रात मुंबई से सटे नवी मुंबई के MIDC इलाके में भी आग लग गई. MIDC इलाके में यह आग रात करीब 11 बजे लगी. इस आग पर भी दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया. राहत की बात यह है कि यहां भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

#WATCH | Maharashtra: A fire broke out last night in a godown located in the Shukrawar Peth area of Pune. The fire department promptly responded and brought th Fire Department) pic.twitter.com/SU6GR3tox0

— ANI (@ANI) March 22, 2025

MIDA इलाके में लगी आग