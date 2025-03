Kunal Kamra on Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे को लेकर कुणाल कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में बवाल, राहुल कणाल समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज: VIDEO

(Photo Credits ANI)

Kunal Kamra on Eknath Shinde: कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मुंबई, समेत महाराष्ट्र में बवाल मच गया है. कुणाल की इस टिप्पणी को लेकर खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की घटना के बाद शिव सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कणाल और अन्य 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह FIR बीएनएस (बॉम्बे पुलिस एक्ट) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है.

शिवसेना की मांग कुणाल कामरा मांगे माफ़ी

कुणाल कामरा की टिप्पणी पर भड़कते हुए शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हास्के ने कहा, "वह एक किराए के कॉमेडियन हैं, और कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं. अपने विवादित टिप्पणी को लेकर जब तक कुणाल कामरा माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक वे महाराष्ट्र की बात तो दूर पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं आ और जा सकते हैं. यह भी पढ़े: Have Some Shame: बेंगलुरु में ओला स्कूटर में आग लगने के बाद कुणाल कामरा ने भाविश अग्रवाल पर साधा निशाना, नितिन गडकरी से इस मामले पर गौर करने का किया आग्रह

राहुल कणाल के खिलाफ केस दर्ज:

Maharashtra | FIR Registered against Shiv Sena Yuva Sena (Shinde faction) General Secretary Rahool Kanal and 19 others for vandalising the Habitat standup comedy set yesterday. FIR registered under various sections of BNS and Maharashtra Police Act. — ANI (@ANI) March 24, 2025

हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुई तोड़फोड़

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी के बाद शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं ने खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की. तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शिंदे के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे है.

खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुई तोड़फोड़

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (Eknath Shinde faction) workers vandalised Habitat Comedy Club in Khar after comedian Kunal Kamra's remarks on Maharashtra DCM Eknath Shinde here sparked backlash. (23.03) Source: Shiv Sena (Eknath Shinde faction) pic.twitter.com/L8pkt0TLM6 — ANI (@ANI) March 24, 2025

कुणाल कामरा का विवादित टिप्पणी :

Obnoxious Kunal Kamra’s insult towards @mieknathshinde ji is absolutely disgraceful. Eknath Shinde ji took a bold stand to uphold Balasaheb Thackeray ji’s legacy — something his failed son and rape-accused grandson couldn’t do. The people of Maharashtra have already shown their… pic.twitter.com/tjjGM5hXh5 — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 24, 2025

कुणाल कामरा अभद्र टिप्पणी को शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने निंदा की हैं. कृष्ण हेगड़े ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उनकी टिप्पणी से नाराज हैं. हेगड़े ने चेतावनी देते हुए कहा, 'कॉमेडियन कलाकार को 'शिवसेना जैसा व्यवहार' मिलेगा, क्योंकि किसी भी शिवसैनिक को उनका बयान पसंद नहीं आया.