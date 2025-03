DC vs SRH, IPL 2025 10th Match Stats And Preview: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी कांटे की टक्कर, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 10th Match Records And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 10वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar patel) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. DC vs SRH, IPL 2025 10th Match Winner Prediction: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने दो मैच खेले हैं. एक मैच में उसे जीत और एक में हार मिली है. दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो वहां दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. दिल्ली कैपिटल्स को तीन 3 मैचों में जीत मिली है. वहीं 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी है.

विशाखापत्तनम स्टेडियम के अबतक 16 मैच खेले गए हैं. जिसमें रनों की पीछा करने वाली टीम को 8 मैच में जीत मिली है. वही इतने ही मैच पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है. इस मैदान पर अबतक एक भी मैच ट्राई या बेनताजी नहीं रहा है. इस सीजन में दोनों ही टीमों के पास कई धुरंधर खिलाड़ी है जो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है. आगामी मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (DC vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेले गया था और यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 67 रन से अपने नाम किया था. दिल्ली कैपिटल्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के घातक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को एसआरएच के लिए 1 हजार रन पूरे करने के लिए 13 रन की जरुरत हैं.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार गेंदबाज जयदेव उनादकट अपना 200वां टी20 खेलने के लिए तैयार हैं.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार गेंदबाज हर्षल पटेल को 250 विकेट पूरे करने के लिए तीन विकेट की दरकार हैं.

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज करुण नायर को 1,500 रन पूरे करने के लिए चार रन की आवश्कयता हैं.

टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज करुण नायर को 3,500 रन तक पहुंचने के लिए 38 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को 1 हजार रन तक पहुंचने के लिए 44 रनों की दरकार हैं.

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को डीसी के लिए 1,000 रन पूरे करने के लिए 11 रनों की आवश्कयता है.

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव को डीसी के लिए 50 विकेट पूरे करने के लिए एक विकेट की जरूरत है.