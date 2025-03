Studio Ghibli स्टाइल खूबसूरत AI इमेज कैसे बनाएं, क्या यह ChatGPT, Gemini और GrokAI पर फ्री है? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Photo- TW

How To Create Studio Ghibli-Style AI Images for Free on ChatGPT, Gemini and GrokAI: आजकल सोशल मीडिया पर Studio Ghibli स्टाइल की एनीमेशन जैसी खूबसूरत तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों की खासियत यह है कि इन्हें किसी कलाकार ने नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने बनाया है. दरअसल, AI टेक्नोलॉजी में नए अपडेट्स के चलते अब किसी भी स्टाइल की तस्वीरें बनाना आसान हो गया है. OpenAI ने हाल ही में ChatGPT को अपडेट किया है, जिससे अब यूजर्स सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड देकर अपनी पसंद की AI इमेज बना सकते हैं.

Studio Ghibli की फिल्मों की फैन-फॉलोइंग काफी ज्यादा है. जब AI ने उसी स्टाइल में इमेज बनानी शुरू की, तो लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. खासकर आर्टिस्ट और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच यह नया ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा है.

कैसे करें फ्री में AI इमेज जनरेट?

ChatGPT खोलें: सबसे पहले chat.openai.com पर जाएं और अपने अकाउंट से लॉगिन करें.

सबसे पहले chat.openai.com पर जाएं और अपने अकाउंट से लॉगिन करें. नया चैट शुरू करें: "New Chat" बटन पर क्लिक करें और अपनी कोई तस्वीर इसमें अटैक करें

"New Chat" बटन पर क्लिक करें और अपनी कोई तस्वीर इसमें अटैक करें इमेज जनरेट करें: अब एंटर दबाते ही AI आपकी शानदार Studio Ghibli स्टाइल इमेज बना देगा.

अब एंटर दबाते ही AI आपकी शानदार Studio Ghibli स्टाइल इमेज बना देगा. डाउनलोड करें: इमेज आने के बाद उसे डाउनलोड करें या "Save image as..." ऑप्शन चुनें

Gemini और GrokAI से Ghibli-स्टाइल इमेज कैसे बनाएं?

अगर आपके पास ChatGPT का Plus या Pro वर्जन नहीं है, तो आप Gemini और GrokAI टूल्स के जरिए भी शानदार Ghibli-स्टाइल इमेज बना सकते हैं. ये एडवांस्ड AI टूल्स हैं, जिनमें कुछ फीचर्स फ्री में मिलते हैं और बेहतर कंट्रोल देते हैं.

विवादास्पद AI तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

हालांकि, AI टूल का दुरुपयोग कर कुछ लोगों ने विवादास्पद तस्वीरें भी बनाई हैं. कुछ यूजर्स 9/11 हमले, बाबरी मस्जिद विध्वंस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले जैसी घटनाओं को Ghibli-स्टाइल में दिखाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. The Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रेंड कॉपीराइट से जुड़ी नैतिक चिंताओं को भी जन्म दे रहा है. OpenAI पहले से ही कॉपीराइट उल्लंघन के कई मामलों का सामना कर रही है.

हालांकि, कंपनी का कहना है कि उसका टूल "संवेदनशीलता" के साथ काम कर रहा है और जीवित कलाकारों की स्टाइल की नकल करने से बचता है.