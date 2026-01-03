Australia vs England Test Stats At Sydney: टेस्ट क्रिकेट में सिडनी के मैदान पर कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 5th Test: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 4 जनवरी से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम अभी भी सीरीज में 3-1 से पीछे हैं. अब पांचवें टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Mustafizur Rahman Out Of IPL 2026: आईपीएल से बाहर हुए बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, केकेआर ने किया टीम से रिलीज

मौजूदा एशेज सीरीज 2025-26 का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी, 2026 से सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा. इस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाई हुई है. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने पिछले टेस्ट को जीता था और मेहमान टीम आखिरी मैच को भी जीतने का प्रयास करेगी. इस बीच सिडनी में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

सिडनी में कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन

सिडनी में इंग्लैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 57 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 22 मैच जीते हैं और 27 में हार का सामना किया है. इस बीच 8 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए थे. इंग्लैंड ने यहां आखिरी बार 2011 में टेस्ट जीता था. वहीं इंग्लैंड ने इस मैदान पर उच्चतम स्कोर 644/10 (2011 में) बनाया है. इस मैदान पर इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर 45/10 रन है.

सिडनी में कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में 103 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 62 मुकाबलों में जीत हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 28 टेस्ट में हार मिली है और टीम ने 23 मैच ड्रा खेले हैं. ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पर सर्वोच्च स्कोर 659 रन बनाया है. इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम स्कोर 42 रन है. ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 600 से अधिक रनों के किए हैं.

सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों का रहा है उम्दा प्रदर्शन

सिडनी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं. रिकी पोंटिंग ने यहां 16 टेस्ट में 67.27 की औसत से 1,480 रन (छह शतक) बनाए हैं. रिकी पोंटिंग के अलावा स्टीव स्मिथ ने यहां पर 12 टेस्ट में 64.47 की औसत से 1,096 रन (चार शतक) बनाए हैं. उस्मान ख्वाजा ने 9 टेस्ट में 87.50 की औसत से 875 रन बनाए. गेंदबाजी में नाथन लियोन ने यहां पर 49 विकेट लिए हैं. नाथन लियोन के अलावा मिचेल स्टार्क ने 10 टेस्ट में 27 विकेट लिए हैं.

सिडनी में इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

इंग्लैंड के वॉली हैमंड सिडनी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वॉली हैमंड ने यहां 161.6 की औसत से कुल 808 रन बनाए हैं. वॉली हैमंड के अलावा जो रूट ने यहां पर 2 मैचों में 55 की औसत से 165 रन बनाए हैं. वहीं, सिडनी में जॉर्ज लोहमैन के नाम एक इंग्लैंड के गेंदबाज के तौर पर सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़े (1887 में 8/35) और सबसे ज्यादा विकेट (9.45 की औसत से 35 विकेट) लेने का रिकॉर्ड है.

