Eid 2025: तमिलनाडु के मदुरै में पढ़ी गई ईद-उल-फित्र की नमाज, पूरे भारत में कल धूमधाम से मनाई जाएगी ईद! (Watch VIDEO)

Eid 2025: ईद का चांद सऊदी अरब, यूईए, ओमान समेत खादी देशों में नजर आने के बाद आज इन देश में ईद-उल-फित्र की नमाज अदा की जा रही है. वहां तमिलनाडू के मदुरै में आज लोगों ने ईद-उल-फितर की नमाज पढ़ी. वहीं पूरे भारत में कल धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जायेगा, ईद का त्योहार मनाये जाने से पहले लोग आज शाम को ईद का चांद देखने की कोशिश करेंगे.

नमाज अदा करने के लिए लोग तमिलनाडु के मदुरै में सुबह-सुबह मस्जिदों और ईदगाहो में पहुंचे. जहां पर ईद की नमाज अदा करने के बाद एक-दूसरे की ईद की मुबारकबाद दी. यह भी पढ़े: Ramadan 2025 Mehndi Designs: रमजान के पाक महीने में अपनी हथेलियों पर रचाएं खूबसूरत मेहंदी, देखें मनमोहक डिजाइन्स

#WATCH | Madurai | Devotees offer prayers on the occasion of #EidAlFitr

In India, Eid will be celebrated tomorrow; however, in some parts of the country, people are celebrating it today pic.twitter.com/m4CuycHiQR

— ANI (@ANI) March 30, 2025