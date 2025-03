Putin Car Blast Video: राष्ट्रपति पुतिन की 3 करोड़ रुपये वाली लिमोजिन कार में धमाका, दहशत के बीच मॉस्को में हाई अलर्ट

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक कार बेड़े की एक लिमोजिन मॉस्को की सड़कों पर विस्फोट के बाद आग की लपटों में घिर गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है.

एफएसबी मुख्यालय के पास हुआ हादसायह हादसा मॉस्को के लुब्यांका क्षेत्र में स्थित एफएसबी (गुप्त सेवा) मुख्यालय के पास हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, यह कार औरस सेनात (Aurus Senat) मॉडल की थी, जिसकी कीमत £275,000 (लगभग 2.8 करोड़ रुपये) बताई जा रही है. यह मॉडल पुतिन की आधिकारिक कारों में से एक है.

कार में कौन था, नहीं हुआ खुलासाअधिकारियों ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि विस्फोट के समय कार में कौन मौजूद था और आग लगने का कारण क्या था. हालाँकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

BREAKING: Three Days After Zelensky Predicts Putin’s Imminent Death, The Russian President’s Limousine Exploded In Front of The FSB Headquarters

Coinciding with this major provocation, the UK & France have announced the deployment of troops to Ukraine to directly join in the… pic.twitter.com/ruqDRM1SaG

— Alex Jones (@RealAlexJones) March 29, 2025