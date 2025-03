Salman Khan Sikandar Leak: रिलीज से पहले लीक हुई 'सिकंदर'! मेकर्स ने 600 वेबसाइट्स से हटाए प्रिंट, ईद से पहले सलमान खान को लगा बड़ा झटका

Sikandar Full Movie Leaked Online: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' के मेकर्स को बड़ा झटका लगा है. रिलीज से महज कुछ घंटे पहले ही यह फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई, जिससे फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार शाम को यह खबर आग की तरह फैली कि फिल्म कई पायरेटेड वेबसाइट्स पर उपलब्ध हो गई है. इस पर एक्शन लेते हुए मेकर्स ने फौरन कदम उठाया और फिल्म के प्रिंट्स को करीब 600 वेबसाइट्स से हटवाया.

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने अपने एक्स (X) हैंडल पर इस खबर की पुष्टि करते हुए फिल्म लीक होने की निंदा की. उन्होंने लिखा, "किसी भी निर्माता के लिए यह सबसे बुरा सपना होता है कि उनकी फिल्म रिलीज से पहले ही लीक हो जाए. अफसोस की बात है कि यही हुआ साजिद नाडियाडवाला की 'सिकंदर' के साथ, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी."

It’s the worst nightmare for any producer. A film being leaked before its theatrical release. Unfortunately, that’s what happened last evening to Sajid Nadiadwala’s ‘Sikandar’, slated to release today in cinemas. The producer had the authorities pull the film down from 600 sites… pic.twitter.com/mRA8T4qG23

