GT vs MI, IPL 2025: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस के स्पिनर साई किशोर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच के दौरान जीटी बनाम एमआई आईपीएल 2025 मैच के बाद गले मिलते हुए देखा गया. दरअसल, मैच के 15वें ओवर में, पांड्या द्वारा क्रीज से बाहर निकलने और ओवर की चौथी गेंद को डिफेंड करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी तनातनी देखी गई. किशोर और पांड्या एक-दूसरे को घूरते हुए नज़र आए थे लेकिन अब सब चीज सही हो गई है. स्पिरिट ऑफ़ क्रिकेट देखकर हार्दिक पांड्या और साई किशोर के बीच का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. नीचे आप देख वीडियो सकतें हैं. मैच की बात करें तो गुजरात ने पांच बार के चैंपियन को 36 रनों से हराकर आईपीएल 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की.

Thrilling the home crowd with a performance to cherish 🤩

Gujarat Titans get their #TATAIPL 2025 campaign off the mark 💪

Scorecard ▶ https://t.co/lDF4SwnuVR #GTvMI | @gujarat_titans pic.twitter.com/iy60R0cOwZ

— IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2025