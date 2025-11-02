India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को होबार्ट(Hobart) के बेलेरीव ओवल (Bellerive Oval) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाई है. जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया को 5वां झटका लगा है. जेवियर बार्टलेट ने तिलक वर्मा को आउट कर अपना शिकार बनाया हैं. जो 25 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 151-5(14.5) था.

टीम इंडिया को लगा 5वां झटका

