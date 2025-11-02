India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को होबार्ट(Hobart) के बेलेरीव ओवल (Bellerive Oval) में खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को देखा. मैच के दौरन जब भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया, तब सारा का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने तुरंत सारा और शुभमन को लेकर चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि दोनों का नाम अक्सर अफवाहों में जुड़ता रहता है. मैच के रोमांच के साथ-साथ सारा और शुभमन की जुगलबंदी भी फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है.

सारा तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल

Sara Tendulkar's reaction to Shubman Gill's boundary 😀 pic.twitter.com/lVlJ9MRQea — Stupid_Opinions (@IAmCricketGeek) November 2, 2025

सारा तेंदुलकर होबार्ट में IND vs AUS तीसरे T20I 2025 मैच में हुईं शामिल

Sara Tendulkar and Mia Khalifa seen in a match to support shubman gill pic.twitter.com/vjjrIEmnGU

